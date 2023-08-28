Чеканова Мария Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чеканов Наум Павлов
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Федорова Агафья Павлова
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Рублева Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
25.09.1876
Дочь: Стефанида Павлова
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чеканов Павел Павлов
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
28.08.1882
Сын: Чеканов Иван Павлов
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
12.04.1885
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Рождение ребёнка
25.02.1891
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев
Смерть
Неизвестно