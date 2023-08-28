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Чеканова Мария Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Чеканов Наум Павлов

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Федорова Агафья Павлова

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Рублева Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
25.09.1876

Дочь: Стефанида Павлова

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чеканов Павел Павлов

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Чеканов Владимир Павлов

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
28.08.1882

Сын: Чеканов Иван Павлов

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Чеканов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Рождение ребёнка
25.02.1891

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Чеканов Павел Сергеев

Смерть
Неизвестно
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