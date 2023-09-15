Чеканов Павел Павлов
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Чеканов Павел Сергеев
Мать: Чеканова Мария Федотова
Бракосочетание
01.10.1895
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1896
Дочь: Ольга Павлова
Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
19.09.1899
Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
23.03.1902
Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
16.06.1903
Сын: Чеканов Петр Павлов
Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: Агафия Павлова
Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева
Смерть
Неизвестно