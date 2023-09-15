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Чеканов Павел Павлов

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чеканов Павел Сергеев

Мать: Чеканова Мария Федотова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
01.10.1895

Жена: Чеканова Прасковья Яковлева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1896

Дочь: Ольга Павлова

Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1899

Сын: Чеканов Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Чеканов Степан Павлов

Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1903

Сын: Чеканов Петр Павлов

Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: Агафия Павлова

Мать ребёнка: Чеканова Прасковья Яковлева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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