Рублева (Чеканова) Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Чеканова) Евдокия Павлова

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чеканов Павел Сергеев

Мать: Чеканова Мария Федотова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Рублев Евсей Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1900

Сын: Рублев Тихон Евсеев

Отец ребёнка: Рублев Евсей Акимов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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