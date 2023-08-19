Рублева (Чеканова) Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Чеканов Павел Сергеев
Мать: Чеканова Мария Федотова
Бракосочетание
27.10.1896
Муж: Рублев Евсей Акимов
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.08.1900
Сын: Рублев Тихон Евсеев
Отец ребёнка: Рублев Евсей Акимов
Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно