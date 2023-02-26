Яков Андреев
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Андрей Алексеев
Мать: София Лукьянова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1831
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Еремеева
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.06.1831
Жена: Ефросиния (Маркелова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Еремеева
Смерть
Неизвестно