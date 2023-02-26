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Яков Андреев

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Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Андрей Алексеев

Мать: София Лукьянова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1831

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Еремеева

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.06.1831

Жена: Ефросиния (Маркелова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Еремеева

Смерть
Неизвестно
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