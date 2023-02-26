Акилина Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

20.06.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1831

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Андреев

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Андреев

Смерть
20.06.1831
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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