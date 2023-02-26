Акилина Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти20.06.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1831
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Андреев
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Андреев
Смерть
20.06.1831
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка