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Андрей Алексеев

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Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Алексей Яковлев

Мать: ?

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: София Лукьянова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1819

Сын: Георгий Андреев

Мать ребёнка: София Лукьянова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1820

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: София Лукьянова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1825

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: София Лукьянова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1830

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Марина Алексеева

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1833

Дочь: Евдокия мл

Мать ребёнка: Марина Алексеева

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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