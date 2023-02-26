Андрей Алексеев
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Алексей Яковлев
Мать: ?
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: София Лукьянова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1819
Сын: Георгий Андреев
Мать ребёнка: София Лукьянова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1820
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: София Лукьянова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1825
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: София Лукьянова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1830
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Марина Алексеева
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1833
Дочь: Евдокия мл
Мать ребёнка: Марина Алексеева
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Алексеева
Смерть
Неизвестно