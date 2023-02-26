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Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Никита Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Харитон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
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