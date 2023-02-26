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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Никита Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Харитон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1792
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.