Анисия Алексеева
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Алексей Яковлев
Мать: ?
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1799
Муж: Алексей Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно