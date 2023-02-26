Анисия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Алексеева

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Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1760 г.р.

Мать

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Алексей Яковлев

Мать: ?

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1799

Муж: Алексей Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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