Аристова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

26.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Аристов Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1869

Сын: Аристов Федор Никифорович

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Аристов Максим Никифорович

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1876

Дочь: Агапия Никифоровна

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Аристов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1880

Сын: Аристов Игнатий Никифорович

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: Мелания Никифоровна

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.03.1883

Сын: Аристов Марк Никифорович

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Аристов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.09.1916
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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