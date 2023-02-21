Аристова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти26.09.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1865
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1869
Сын: Аристов Федор Никифорович
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Аристов Максим Никифорович
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1876
Дочь: Агапия Никифоровна
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1877
Сын: Аристов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1880
Сын: Аристов Игнатий Никифорович
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: Мелания Никифоровна
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
?.03.1883
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1884
Сын: Аристов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Аристов Никифор Андреевич
Смерть
26.09.1916