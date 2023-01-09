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Аристов Максим Никифорович

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Аристов Никифор Андреевич

Мать: Аристова (Ильина) Мария Андреевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1893

Жена: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1897

Дочь: (Аристова) Васса Максимовна

Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Аристов Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: (Аристова) Вера Максимовна

Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Аристов Владимир Максимович

Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: (Аристова) Вера Максимовна

Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1914

Сын: Аристов Владимир Максимович

Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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