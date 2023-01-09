Аристов Максим Никифорович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
22.10.1893
Рождение ребёнка
14.08.1897
Дочь: (Аристова) Васса Максимовна
Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна
Рождение ребёнка
20.01.1902
Сын: Аристов Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: (Аристова) Вера Максимовна
Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна
Рождение ребёнка
15.08.1908
Сын: Аристов Владимир Максимович
Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: (Аристова) Вера Максимовна
Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна
Рождение ребёнка
25.07.1914
Сын: Аристов Владимир Максимович
Мать ребёнка: Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна
Смерть
Неизвестно