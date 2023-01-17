Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1893
Рождение ребёнка
14.08.1897
Дочь: Васса Максимовна
Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
20.01.1902
Сын: Аристов Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Вера Максимовна
Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
15.08.1908
Сын: Аристов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Вера Максимовна
Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович
Рождение ребёнка
25.07.1914
Сын: Аристов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович
Смерть
Неизвестно