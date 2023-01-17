Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Саблина) Евфросиния Феодосиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1893

Муж: Аристов Максим Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1897

Дочь: Васса Максимовна

Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Аристов Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Вера Максимовна

Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Аристов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: Вера Максимовна

Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1914

Сын: Аристов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Аристов Максим Никифорович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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