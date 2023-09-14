Стуков Иннокентий Иванович
Место рожденияДоно
Дата рождения1856
Дата смерти19.12.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Стуков Иван (Иоанн) Васильевич
Мать: не указана
Доно
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Стуков Сергей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Ольга Иннокентьевна
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Михайлова Римма Иннокентьевна
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
31.05.1887
Дочь: Бородина Клавдия Иннокентьевна
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Строганова Олимпиада Иннокентьевна
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Лапшина Мария Иннокентьевна
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
17.08.1895
Дочь: Старкова Евдокия Иннокентьевна
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1898
Дочь: Усачева Александра Иннокентьевна
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905
Сын: Стуков Дмитрий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник, протоиерей, священослужитель
Смерть
19.12.1933
Похороны
Неизвестно
Церковное кладбище Храма Вознесения Господня