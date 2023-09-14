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Стуков Иннокентий Иванович

Место рождения

Доно

Дата рождения

1856

Дата смерти

19.12.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Стуков Иван (Иоанн) Васильевич

Мать: не указана

Доно
Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Стуков Сергей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Ольга Иннокентьевна

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Михайлова Римма Иннокентьевна

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
31.05.1887

Дочь: Бородина Клавдия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Строганова Олимпиада Иннокентьевна

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Лапшина Мария Иннокентьевна

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
17.08.1895

Дочь: Старкова Евдокия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1898

Дочь: Усачева Александра Иннокентьевна

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905

Сын: Стуков Дмитрий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Стукова Евдокия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, протоиерей, священослужитель
Смерть
19.12.1933
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Церковное кладбище Храма Вознесения Господня
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