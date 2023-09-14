Стукова (Каллистова) Евдокия Александровна
Место рожденияKezhma, Kezhemsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia
Дата рождения05.02.1863
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1863
Kezhma, Kezhemsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Стуков Сергей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Ольга Иннокентьевна
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Михайлова Римма Иннокентьевна
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1887
Дочь: Бородина Клавдия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Строганова Олимпиада Иннокентьевна
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Лапшина Мария Иннокентьевна
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1895
Дочь: Старкова Евдокия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1898
Дочь: Усачева Александра Иннокентьевна
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905
Сын: Стуков Дмитрий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1939
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище в п. Горького