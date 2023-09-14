Стукова (Каллистова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукова (Каллистова) Евдокия Александровна

Место рождения

Kezhma, Kezhemsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia

Дата рождения

05.02.1863

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1863

Отец: Каллистов Александр Васильевич

Мать: Каллистова Мария Павловна

Kezhma, Kezhemsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia
Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Стуков Сергей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Ольга Иннокентьевна

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Михайлова Римма Иннокентьевна

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1887

Дочь: Бородина Клавдия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Строганова Олимпиада Иннокентьевна

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Лапшина Мария Иннокентьевна

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1895

Дочь: Старкова Евдокия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1898

Дочь: Усачева Александра Иннокентьевна

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1905

Сын: Стуков Дмитрий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Стуков Иннокентий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1939
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Городское кладбище в п. Горького
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