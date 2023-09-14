Строганова (Стукова) Олимпиада Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 14.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Строганова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1927
Дочь: Шубина Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1929
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1931
Дочь: Янькова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 14.02.1957
Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия