Строганова (Стукова) Олимпиада Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Стукова) Олимпиада Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 14.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Стуков Иннокентий Иванович

Мать: Стукова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Строганова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1927

Дочь: Шубина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1929

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1931

Дочь: Янькова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Строганов Алексей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 14.02.1957
Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
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