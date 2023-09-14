Шубина (Строганова) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Строганова) Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927

Отец: Строганов Алексей Васильевич

Мать: Строганова Олимпиада Иннокентьевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Шубин Николай

Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович

Рождение ребёнка
13.07.1951

Дочь: Хесс Евгения

Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Шубин Виктор

Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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