Шубина (Строганова) Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927
Рождение ребёнка
1948
Сын: Шубин Николай
Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович
Рождение ребёнка
13.07.1951
Дочь: Хесс Евгения
Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Шубин Виктор
Отец ребёнка: Шубин Александр Никитович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно