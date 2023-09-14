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Каллистова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1838 и 1839

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1839

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Каллистов Иннокентий Александрович

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Каллистов Иван Александрович

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
05.02.1863

Дочь: Стукова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Kezhma, Kezhemsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Каллистов Тихон Александрович

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Каллистов Александр Александрович

Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1912
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