Каллистова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1838 и 1839
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1839
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Каллистов Иннокентий Александрович
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Каллистов Иван Александрович
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1863
Дочь: Стукова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Kezhma, Kezhemsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Каллистов Тихон Александрович
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Каллистов Александр Александрович
Отец ребёнка: Каллистов Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1912