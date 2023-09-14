Стуков Иван (Иоанн) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуков Иван (Иоанн) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1835

Дата смерти

13.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1835

Отец: Стуков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Стуков Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Доно
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870

Сын: Стуков Порфирий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1905
Урульга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
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