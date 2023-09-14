Стуков Иван (Иоанн) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1835
Дата смерти13.11.1905
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1835
Отец: Стуков Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Стуков Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Доно
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1870
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1905
Урульга, Карымский муниципальный район, Забайкальский край