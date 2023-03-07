Калужникова (Пудовкина) Наталья Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1913 ст.
Сын: Калужников Борис Александрович
Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1921