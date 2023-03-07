Калужникова (Пудовкина) Наталья Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Пудовкина) Наталья Еремеевна

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Место рождения

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1913 ст.

Сын: Калужников Борис Александрович

Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1915 ст.

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Калужников Александр Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Александр Михайлович

Смерть
Около 1921
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