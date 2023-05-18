Калужников Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения05.10.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калужникова Клавдия Алексеевна
город Улан-Батор, Монголия
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калужникова Клавдия Алексеевна
город Слободзея, Молдавская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно