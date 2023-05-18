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Калужников Борис Александрович

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

05.10.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1913 ст.

Отец: Калужников Александр Михайлович

Мать: Калужникова Наталья Еремеевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калужникова Клавдия Алексеевна

город Улан-Батор, Монголия
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калужникова Клавдия Алексеевна

город Слободзея, Молдавская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова Клавдия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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