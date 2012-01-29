Уликова Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУликова Анна Семёновна

Уликова Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1924

Дата смерти

29.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924

Отец: Уликов Семен Васильевич

Мать: Уликова Александра Андреевна

Бракосочетание
19.04.1947

Муж: Ефимов Николай Леонидович

Рождение ребёнка
15.05.1951

Сын: Ефимов ? Николаевич

Отец ребёнка: Ефимов Николай Леонидович

Рождение ребёнка
15.05.1951

Сын: Ефимов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Ефимов Николай Леонидович

Рождение ребёнка
16.04.1962

Сын: Ефимов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ефимов Николай Леонидович

Смерть
29.01.2012