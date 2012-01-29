Уликова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1924
Дата смерти29.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924
Бракосочетание
19.04.1947
Рождение ребёнка
15.05.1951
Сын: Ефимов ? Николаевич
Отец ребёнка: Ефимов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
15.05.1951
Отец ребёнка: Ефимов Николай Леонидович
Рождение ребёнка
16.04.1962
Отец ребёнка: Ефимов Николай Леонидович
Смерть
29.01.2012