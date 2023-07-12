Уликова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1896
Дата смерти19.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1924
Дочь: Уликова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Уликов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Уликов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Уликов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1935
Отец ребёнка: Уликов Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1975