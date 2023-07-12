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Уликова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1896

Дата смерти

19.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1924

Дочь: Уликова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Уликов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Уликов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Уликов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Уликов Борис Семёнович

Отец ребёнка: Уликов Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уликов Семен Васильевич

Смерть
19.08.1975
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