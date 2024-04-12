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Уликов Семен Васильевич

Место рождения

Селино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.04.1894

Дата смерти

10.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Селино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1924

Дочь: Уликова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Уликова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Уликов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Уликова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Уликов Борис Семёнович

Мать ребёнка: Уликова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уликова Александра Андреевна

Смерть
10.11.1973
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