Уликов Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1894
Дата смерти10.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1894
Рождение ребёнка
03.08.1924
Дочь: Уликова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Уликова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Уликов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Уликова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Мать ребёнка: Уликова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1973