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Ефимов Николай Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1922

Дата смерти

15.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1922

Отец: Ефимов Леонид Ипполитович

Мать: Данилина Анна Савельевна

Бракосочетание
19.04.1947

Жена: Уликова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
15.05.1951

Сын: Ефимов ? Николаевич

Мать ребёнка: Уликова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
15.05.1951

Сын: Ефимов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Уликова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
16.04.1962

Сын: Ефимов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Уликова Анна Семёновна

Смерть
15.11.1990
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