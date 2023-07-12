Ефимов Николай Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1922
Дата смерти15.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1922
Бракосочетание
19.04.1947
Жена: Уликова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
15.05.1951
Сын: Ефимов ? Николаевич
Мать ребёнка: Уликова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
15.05.1951
Мать ребёнка: Уликова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
16.04.1962
Мать ребёнка: Уликова Анна Семёновна
Смерть
15.11.1990