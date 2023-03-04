Вшивцев Данил Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1861 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1861 ст.
Отец: Вшивцев Степан Моисеевич
Мать: Вшивцева Васса Семёнова
Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.
Сын: Вшивцев Василий Данилович
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
01.05.1889 ст.
Сын: Вшивцев Николай Данилович
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
03.03.1892 ст.
Сын: Вшивцев Алексей Данилович
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Клавдия Даниловна
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Вшивцев Александр Данилович
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Дочь: Евдоки Даниловна
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1910