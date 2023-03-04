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Вшивцев Данил Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1861 ст.

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1861 ст.

Отец: Вшивцев Степан Моисеевич

Мать: Вшивцева Васса Семёнова

Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.

Сын: Вшивцев Василий Данилович

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
01.05.1889 ст.

Сын: Вшивцев Николай Данилович

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
03.03.1892 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Данилович

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Клавдия Даниловна

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.

Сын: Вшивцев Иосиф Данилович

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вшивцев Александр Данилович

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Данилович

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Дочь: Евдоки Даниловна

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.

Сын: Вшивцев Иван Данилович

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Гликерия Павлова

Смерть
После 1910
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