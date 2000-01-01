Вшивцева Гликерия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.
Сын: Вшивцев Василий Данилович
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
01.05.1889 ст.
Сын: Вшивцев Николай Данилович
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
03.03.1892 ст.
Сын: Вшивцев Алексей Данилович
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Клавдия Даниловна
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Вшивцев Александр Данилович
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Дочь: Евдоки Даниловна
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1902