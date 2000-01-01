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Вшивцева Гликерия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1884 ст.

Сын: Вшивцев Василий Данилович

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
01.05.1889 ст.

Сын: Вшивцев Николай Данилович

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
03.03.1892 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Данилович

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Клавдия Даниловна

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.

Сын: Вшивцев Иосиф Данилович

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вшивцев Александр Данилович

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Данилович

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Дочь: Евдоки Даниловна

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Рождение ребёнка
10.09.1903 ст.

Сын: Вшивцев Иван Данилович

Отец ребёнка: Вшивцев Данил Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Данил Стефанов

Смерть
После 1902
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