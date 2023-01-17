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Вшивцев Степан Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1836 ст.

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1836 ст.

Отец: Вшивцев Моисей Петрович

Мать: Вшивцева Марфа Саввина

Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Жена: Вшивцева Василиса Семёнова

Рождение ребёнка
24.07.1859 ст.

Дочь: Вшивцева Ольга Степановна

Мать ребёнка: Вшивцева Василиса Семёнова

Рождение ребёнка
04.12.1861 ст.

Сын: Вшивцев Данил Стефанов

Мать ребёнка: Вшивцева Васса Семёнова

Пропал без вести (военное)
До 1861
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1859
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