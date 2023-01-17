Вшивцев Степан Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1836 ст.
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1836 ст.
Отец: Вшивцев Моисей Петрович
Мать: Вшивцева Марфа Саввина
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1859 ст.
Дочь: Вшивцева Ольга Степановна
Мать ребёнка: Вшивцева Василиса Семёнова
Рождение ребёнка
04.12.1861 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Васса Семёнова
Пропал без вести (военное)
До 1861
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1859