Вшивцева (Блинова) Василиса Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Ботвинский приход п. Шаваговского
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1859 ст.
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Моисеевич
Рождение ребёнка
04.12.1861 ст.
Сын: Данил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1872