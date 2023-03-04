Вшивцева (Блинова) Василиса Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Блинова) Василиса Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботвинский приход п. Шаваговского
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Муж: Вшивцев Степан Моисеевич

Рождение ребёнка
24.07.1859 ст.

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Моисеевич

Рождение ребёнка
04.12.1861 ст.

Сын: Данил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1872

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