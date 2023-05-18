Шарова (Ляпкина-Боткова) Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Ляпкина-Боткова) Гликерия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ляпкинъ-Ботковъ Ефимъ (Ефремъ)

Мать: Ляпкина-Боткова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.05.1849

Муж: Шаровъ Логинъ

Рождение ребёнка
17.08.1854

Сын: Шаровъ Адрианъ

Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1857

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1859

Сын: Шаровъ Семенъ

Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1860

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1862

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1863

Сын: Шаровъ Андрей

Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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