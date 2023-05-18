Шарова (Ляпкина-Боткова) Гликерия
Место рождения
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Ляпкинъ-Ботковъ Ефимъ (Ефремъ)
Мать: Ляпкина-Боткова Анна
Бракосочетание
07.05.1849
Муж: Шаровъ Логинъ
Рождение ребёнка
17.08.1854
Сын: Шаровъ Адрианъ
Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ
Рождение ребёнка
24.03.1857
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ
Рождение ребёнка
01.02.1859
Сын: Шаровъ Семенъ
Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ
Рождение ребёнка
21.05.1860
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ
Рождение ребёнка
02.08.1862
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ
Рождение ребёнка
20.08.1863
Сын: Шаровъ Андрей
Отец ребёнка: Шаровъ Логинъ