Ляпкинъ-Ботковъ Ефимъ (Ефремъ)
Место рождения
Дата рождения25.01.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1800
Отец: Ляпкинъ Василий
Мать: Ляпкина Авдотья
Рождение ребёнка
04.09.1817
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Богатова Василиса
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
18.06.1821
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шарова Гликерия
Мать ребёнка: Ляпкина-Боткова Анна
Рождение ребёнка
18.12.1835
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Ляпкина-Боткова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпкина-Боткова Анна