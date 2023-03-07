Ляпкинъ-Ботковъ Ефимъ (Ефремъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкинъ-Ботковъ Ефимъ (Ефремъ)

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1800

Отец: Ляпкинъ Василий

Мать: Ляпкина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1817

Сын: Ляпкинъ-Ботковъ Захаръ

Мать ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Богатова Василиса

Мать ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1821

Сын: Ляпкинъ Ботковъ Леонтій

Мать ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бурлакова Анна (приемъ Садовникова)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шарова Гликерия

Мать ребёнка: Ляпкина-Боткова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1835

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Ляпкина-Боткова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкина-Боткова Анна

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