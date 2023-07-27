Колотов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1921
Сын: Колотов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Колотова Параскева
Рождение ребёнка
30.11.1921
Сын: Колотов Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: Колотова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Параскева
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно