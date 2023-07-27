Колотов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1921

Сын: Колотов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Колотова Параскева

Рождение ребёнка
30.11.1921

Сын: Колотов Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: Колотова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Параскева

Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно