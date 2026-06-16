Колотов Александр Михайлович
мужской, родился 30.11.1921, Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
умер Неизвестно
ОтецКолотов Михаил1887 г.р.
МатьКолотова Параскева1893 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1921
Отец: Колотов Михаил
Мать: Колотова Параскева
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Архивный документ | Книга актовых записей о рождении по Юдинской волости за 1921 – 1923 гг. [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.905б,151]