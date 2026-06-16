Колотов Александр Михайлович 30.11.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Колотов Александр Михайлович

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 30.11.1921, Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

умер Неизвестно

Отец
Колотов Михаил1887 г.р.
Мать
Колотова Параскева1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1921

Отец: Колотов Михаил

Мать: Колотова Параскева

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Архивный документ | Книга актовых записей о рождении по Юдинской волости за 1921 – 1923 гг. [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.905б,151]

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Смерть
Неизвестно

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