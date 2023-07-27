Колотова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1921
Сын: Колотов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Колотов Михаил
Рождение ребёнка
30.11.1921
Сын: Колотов Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Колотов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колотов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно