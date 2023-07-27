Колотова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1921

Сын: Колотов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Колотов Михаил

Рождение ребёнка
30.11.1921

Сын: Колотов Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Колотов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Михаил

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно