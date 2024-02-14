Даянов Кадыр Даянович
Место рожденияГорьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Семеновка
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даянов Рафик
Мать ребёнка: (Даянова) Васфия
Военная награда
Неизвестно
Даянов Кадыр Даянович Орден Красной Звезды Наградной документ Дата рождения: __.__.1914 Место призыва: Дзержинский РВК, Московская обл., г. Москва, Дзержинский р-н Дата поступления на службу: __.__.1... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1948
Рождение ребёнка
12.08.1948
Рождение ребёнка
15.01.1957
Смерть
Неизвестно