(Даянова) Васфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даянов Рафик
Отец ребёнка: Даянов Кадыр Даянович
Рождение ребёнка
29.06.1948
Рождение ребёнка
12.08.1948
Рождение ребёнка
15.01.1957
Смерть
Неизвестно