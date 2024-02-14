(Даянова) Васфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Даянова) Васфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даянов Рафик

Отец ребёнка: Даянов Кадыр Даянович

Рождение ребёнка
29.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даянов Кадыр Даянович

Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даянов Кадыр Даянович

Рождение ребёнка
15.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даянов Кадыр Даянович

Смерть
Неизвестно

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