Даянов Рафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даянов Рафик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

Дети

196 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даянов Кадыр Даянович

Мать: (Даянова) Васфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Даянова) Маися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Даянова) Маися

Рождение ребёнка
11.04.196

Дочь: Варнавская (Даянова) Гюльнара

Мать ребёнка: (Даянова) Маися

Смерть
Неизвестно

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