Рыбников Михаил Осипович
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти15.08.1790 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рыбников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Рыбникова Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рыбников Алексей Михайлович приёмный
Мать ребёнка: Рыбникова Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1790 ст.