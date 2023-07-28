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Рыбников Михаил Осипович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

15.08.1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рыбников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Рыбникова Дарья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рыбников Алексей Михайлович приёмный

Мать ребёнка: Рыбникова Дарья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова Дарья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
15.08.1790 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область