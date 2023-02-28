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Рыбников Михаил Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.10.1797 ст.

Жена: Осикина Авдотья Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1803 ст.

Дочь: Рыбникова Глафира Михайловна

Мать ребёнка: Осикина Авдотья Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1805 ст.

Сын: Рыбников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Осикина Авдотья Лукинична

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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