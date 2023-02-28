Рыбников Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1797 ст.
Рождение ребёнка
02.04.1803 ст.
Дочь: Рыбникова Глафира Михайловна
Мать ребёнка: Осикина Авдотья Лукинична
Рождение ребёнка
10.09.1805 ст.
Сын: Рыбников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Осикина Авдотья Лукинична
Смерть
Неизвестно