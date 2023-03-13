Корсунова Ирина Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Комиссарова Ирина
Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Корсуновъ Василий
Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Сухонина Анна
Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Хавронья
Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Корсуновъ Авдей
Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Корсуновъ Фаддей
Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Корсуновъ Мануилъ
Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корсуновъ Игнатий