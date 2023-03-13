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Корсунова Ирина Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Комиссарова Ирина

Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий

Рождение ребёнка
1772

Сын: Корсуновъ Василий

Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Сухонина Анна

Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Корсуновъ Авдей

Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Корсуновъ Фаддей

Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корсуновъ Мануилъ

Отец ребёнка: Корсуновъ Игнатий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсуновъ Игнатий

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