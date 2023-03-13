Корсуновъ Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсуновъ Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Корсуновъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Комиссарова Ирина

Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Корсуновъ Василий

Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Сухонина Анна

Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Хавронья

Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Корсуновъ Авдей

Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Корсуновъ Фаддей

Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корсуновъ Мануилъ

Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Ирина Родионова

Смерть
1793
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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