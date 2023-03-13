Корсуновъ Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Корсуновъ Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Комиссарова Ирина
Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Корсуновъ Василий
Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Сухонина Анна
Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Хавронья
Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Корсуновъ Авдей
Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Корсуновъ Фаддей
Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Корсуновъ Мануилъ
Мать ребёнка: Корсунова Ирина Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793