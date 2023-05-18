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Баушкинъ Михаилъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Баушкинъ Михаилъ

Мать: Баушкина Ирина Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1810

Жена: Баушкина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шорохова, Балакина Маремьяна

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1813

Дочь: Баушкина Агафья

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Баушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1817

Дочь: Баушкина Наталья

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1821

Дочь: Баушкина Прасковья

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Сазикова Евдокия

Мать ребёнка: Баушкина Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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