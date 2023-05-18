Баушкинъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Баушкинъ Михаилъ
Мать: Баушкина Ирина Федорова
Бракосочетание
06.02.1810
Жена: Баушкина Пелагея
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шорохова, Балакина Маремьяна
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея
Рождение ребёнка
06.02.1813
Дочь: Баушкина Агафья
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея
Рождение ребёнка
1814
Сын: Баушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея
Рождение ребёнка
26.08.1817
Дочь: Баушкина Наталья
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея
Рождение ребёнка
16.10.1821
Дочь: Баушкина Прасковья
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Сазикова Евдокия
Мать ребёнка: Баушкина Пелагея