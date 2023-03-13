Баушкина (Трубина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти04.07.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Трубинъ Степанъ
Мать: Трубина Марья
Бракосочетание
06.02.1810
Муж: Баушкинъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Шорохова, Балакина Маремьяна
Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.02.1813
Дочь: Баушкина Агафья
Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Баушкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
26.08.1817
Дочь: Баушкина Наталья
Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.10.1821
Дочь: Баушкина Прасковья
Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Сазикова Евдокия
Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ
Смерть
04.07.1861