Баушкина (Трубина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баушкина (Трубина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

04.07.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Трубинъ Степанъ

Мать: Трубина Марья

Бракосочетание
06.02.1810

Муж: Баушкинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Шорохова, Балакина Маремьяна

Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1813

Дочь: Баушкина Агафья

Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Баушкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1817

Дочь: Баушкина Наталья

Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1821

Дочь: Баушкина Прасковья

Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Сазикова Евдокия

Отец ребёнка: Баушкинъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.07.1861
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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