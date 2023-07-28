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Виногоров Дмитрий Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1925

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Виногоров Иван Егорович

Мать: Виногорова Васса Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виногорова Алевтина Андреевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виногорова Алевтина Андреевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Алевтина Андреевна

Смерть
2015
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл