Виногоров Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виногорова Алевтина Андреевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виногорова Алевтина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015