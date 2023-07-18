Виногорова (Соловьева) Алевтина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Соловьева) Алевтина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Дмитрий Иванович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Дмитрий Иванович