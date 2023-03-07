Семенов Кондратий (Конон) Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Семенов Осип Никитин
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Семенов Гаврила Кондратьев
Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Дарья Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марфа Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Ефимья Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Семенов Калина Кондратьев
Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Бабина Мавра Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Наталья Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Татьяна Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Параскева Кондратьева
Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Семенов Варфоломей Кондратьев
Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772