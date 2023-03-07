Семенов Кондратий (Конон) Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Кондратий (Конон) Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1710 г.р.
Между 1722 и 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Семенов Осип Никитин

Мать: Семенова Агафья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Семенов Гаврила Кондратьев

Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Дарья Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марфа Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Ефимья Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Марина Тимофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Семенов Калина Кондратьев

Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Бабина Мавра Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Наталья Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Татьяна Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Параскева Кондратьева

Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Семенов Варфоломей Кондратьев

Мать ребёнка: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марина Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агриппина Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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