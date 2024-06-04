Семенов Варфоломей Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Варфоломей Кондратьев

Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Семенов Кондратий (Конон) Осипов

Мать: Семенова (Зубкова) Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Семенов Мартемьян Варфоломеев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Семенов Иван Варфоломеев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: (Семенова) Гликерия Варфоломеева

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Семенов Венедикт Варфоломеев

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816

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