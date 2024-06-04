Семенов Варфоломей Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Семенов Пахом (Пахомий) Варфоломеев
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Семенов Мартемьян Варфоломеев
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: (Семенова) Гликерия Варфоломеева
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Семенов Венедикт Варфоломеев
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Тимофеева
Смерть
После 1816