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Бабина Мавра Кондратьева

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Семенов Кондратий (Конон) Осипов

Мать: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бабин Трифон Остафьев

Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Параскева Остафьева

Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Устиния Остафьева

Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Анна Остафьева

Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Бабин Марко Остафьев

Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Марфа Остафьева

Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Бабин Павел Остафьев

Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Остафей Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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