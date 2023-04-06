Бабина Мавра Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Параскева Остафьева
Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Устиния Остафьева
Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Анна Остафьева
Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Бабин Марко Остафьев
Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Марфа Остафьева
Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Бабин Павел Остафьев
Отец ребёнка: Бабин Остафей Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795