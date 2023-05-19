Семенов Калина Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Калинина
Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин
Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Гликерия Калинина
Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1785 ст.
Сын: Семенов Иван (Иоанн) Калинин
Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Семенов Иван (Иоанн) Калинин
Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816