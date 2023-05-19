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Семенов Калина Кондратьев

Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Семенов Кондратий (Конон) Осипов

Мать: Семенова Агриппина Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Калинина

Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Семенов Мартемьян (Маркелл) Калинин

Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Семенов Пахом Калинин

Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Гликерия Калинина

Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1785 ст.

Сын: Семенов Иван (Иоанн) Калинин

Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Семенов Иван (Иоанн) Калинин

Мать ребёнка: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия (Елена) Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния