Шатилов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.09.1946
Дата смерти05.10.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1946
Бракосочетание
25.11.1968
Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1970
Мать ребёнка: Шатилова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1972
Мать ребёнка: Шатилова Галина Николаевна
Смерть
05.10.2016
Кропивницкий, Кіровоградська область