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Шатилов Федор Михайлович

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Место рождения

Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.09.1946

Дата смерти

05.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1946

Отец: Шатилов Михаил Сергеевич

Мать: Шатилова Прасковья Николаевна

Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.11.1968

Жена: Шатилова Галина Николаевна

Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1970

Сын: Шатилов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Шатилова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1972

Сын: Шатилов Игорь Федорович

Мать ребёнка: Шатилова Галина Николаевна

Смерть
05.10.2016
Кропивницкий, Кіровоградська область
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