Шатилов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.?
Дата смерти05.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1946
Мать ребёнка: Шатилова Прасковья Николаевна
Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатилов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Шатилова Прасковья Николаевна
Смерть
05.03.1982
Дорогино, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область