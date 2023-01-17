Шатилов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатилов Михаил Сергеевич

Шатилов Михаил Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.?

Дата смерти

05.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Шатилов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Шатилова Прасковья Николаевна

Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатилов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Шатилова Прасковья Николаевна

Смерть
05.03.1982
Дорогино, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close