Вольвач Улитта Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Вольвач Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Вольвач Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Вольвач Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольвач Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольвач Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно