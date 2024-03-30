Вольвач Улитта Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач Улитта Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Вольвач Мина Иванович

Отец ребёнка: Вольвач Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Вольвач Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Вольвач Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольвач Стефан Иванович

Отец ребёнка: Вольвач Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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